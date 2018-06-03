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| | Смерть главного персонажа и появление огромного дракона: В Сети появились спойлеры 8 сезона «Игры престолов»

Смерть главного персонажа и появление огромного дракона: В Сети появились спойлеры 8 сезона «Игры престолов»

Сегодня, 09:09

Поклонники со всего мира с терпением ожидают 8 сезона популярного сериала «Игра престолов», премьера короткого назначена на осень 2019 года. Недавно в Сети появились новые спойлеры, которые говорят о смерти одного из главных персонажей, а также о появлении огромного дракона.

Пользователи Сети и поклонники «Игры престолов» нашли новые доказательства того, что в финальном сезоне умрет один из главных героев, а именно Дейенерис Таргариен, роль которой исполнила актриса Эмилия Кларк. Дело в том, что девушки не было замечено на съемках финальной битвы в Севилье, когда остальные все актеры присутствовали. Кроме того, сама Кларк в издании Vanity Fair намекнула, что «матерь Драконов» умрет.

Также юзеры обнаружили на территории съемочной площадки огромное сооружение, многие предположили, что в новом сезоне стоит ожидать огромного дракона. По догадкам пользователей Сети, самый мощный и большой дракон будет у Короля Ночи.


Светлана Славянская
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