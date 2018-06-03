Путин оценил вклад фестиваля «Кинотавр» в развитие киноискусства страны

Президент РФ Владимир Путин в честь открытия ежегодного фестиваля «Кинотавр», поприветствовав всех участников, организаторов и гостей мероприятия. Российский лидер отметил, что «Кинотавр» является одним из самых значимых культурных событий в России.

В приветственном слове Путин оценил значительный вклад фестиваля «Кинотавр» в развитие киноискусства страны. Глава уверен, что нынешний форум также внесет свою лепту в продвижение и развитие российского кино, а также станет невероятным праздником для всех участников. Поздравительная телеграмма президента опубликована на официальном сайте Кремля. Владимир Владимирович отметил, что интересная программа мероприятия и душевная атмосфера ежегодно собирает в Сочи огромное количество гостей и участников, чтобы насладиться лучшими новинками отечественного кинопроката.

Владимир Путин рад, что «Кинотавр» продолжает следовать своим традициям и оказывает поддержку молодым кинематографистам, помогая им реализовать свой потенциал. Президент отметил, что многие из дебютантов прошлых фестивалей смогли реализовать себя в данной сфере и стать настоящими мастерами. Сегодня они создают оригинальные содержательные фильмы, которые с достоинством представляют России на конкурсах международного уровня, подчеркнул Путин.

«Кинотавр» - ежегодный российский кинофестиваль, который проходит в Сочи. В этом году мероприятие началось 2 июня, и продлиться до 10 числа.

Мирослава Донцова