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| | Путин оценил вклад фестиваля «Кинотавр» в развитие киноискусства страны

Путин оценил вклад фестиваля «Кинотавр» в развитие киноискусства страны

Сегодня, 09:09

Президент РФ Владимир Путин в честь открытия ежегодного фестиваля «Кинотавр», поприветствовав всех участников, организаторов и гостей мероприятия. Российский лидер отметил, что «Кинотавр» является одним из самых значимых культурных событий в России.

 

В приветственном слове Путин оценил значительный вклад фестиваля «Кинотавр» в развитие киноискусства страны. Глава уверен, что нынешний форум также внесет свою лепту в продвижение и развитие российского кино, а также станет невероятным праздником для всех участников. Поздравительная телеграмма президента опубликована на официальном сайте Кремля. Владимир Владимирович отметил, что интересная программа мероприятия и душевная атмосфера ежегодно собирает в Сочи огромное количество гостей и участников, чтобы насладиться лучшими новинками отечественного кинопроката.

Владимир Путин рад, что «Кинотавр» продолжает следовать своим традициям и оказывает поддержку молодым кинематографистам, помогая им реализовать свой потенциал. Президент отметил, что многие из дебютантов прошлых фестивалей смогли реализовать себя в данной сфере и стать настоящими мастерами. Сегодня они создают оригинальные содержательные фильмы, которые с достоинством представляют России на конкурсах международного уровня, подчеркнул Путин.

«Кинотавр» - ежегодный российский кинофестиваль, который проходит в Сочи. В этом году мероприятие началось 2 июня, и продлиться до 10 числа.


Мирослава Донцова
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