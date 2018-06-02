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| | Режиссер «Неприкасаемых» снимет фильм ужасов о домогательствах Вайнштейна

Режиссер «Неприкасаемых» снимет фильм ужасов о домогательствах Вайнштейна

Вчера, 21:58

Кинорежиссер Брайан Де Пальма собирается создать хоррор о насильнике, пристающем к актрисам. Сценарист известен работами над «Неприкасаемыми», экранизацией романа Стивен Кинга «Кэрри» и прочими. Информацию об этом распространяет BBC.

 

Режиссер «Неприкасаемых» снимет фильм ужасов о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Этого человека обвиняют в изнасилованиях и прочих нарушениях законодательства. Многие актрисы жаловались на Харви Вайнштейна. Они столкнулись унижениями, сотрудничая с этим продюсером. Начавшееся журналистское расследование завершилось серией обвинений по отношению к влиятельным лицам в Голливуде, отвечающим за киноиндустрию. Дело началось в США и имело продолжение в Европе.

На данный момент Вайнштейна отпустили домой под залог в размере 1 млн долларов. Режиссёр Де Пальма много слышал об этом вопиющем деле и собирается показать зрителям хоррор о нём. Главного героя-насильника не будут звать Вайнштейном. Сценарист с большим вниманием относится к подобным инцидентам. Ранее журналисты спрашивали, не могут ли режиссеры снять порнофильм о похождениях Ванштейна. Представители данной этой сферы заявили, что им не удастся найти актера, похожего на продюсера, поэтому эта тема закрыта и обсуждению не подлежит.


Домбровский Сергей
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