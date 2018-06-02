Джоан Роулинг планирует написать новую книгу для детей

На этот раз, по словам знаменитой писательницы, ее творение будет посвящено не чародеям «Хогвартс». Сюжет будущего произведения пока не раскрывается. Джоан призналась, что работала над сюжетом новой книги целых шесть лет.

Популярная британская писательница, автор бестселлера о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать новую фантастическую книгу для детей. Об этом она рассказала на своей странице, отвечая на многочисленные вопросы поклонников о ближайших творческих идеях. Роулинг подчеркнула, что ее очередная фантастическая литературная работа станет не менее популярной, чем предыдущие творения.

Кроме того, фанаты узнали, что 52-летняя писательница уже закончила работать над четвертой новеллой книги о частном детективе «Смертельный белый». Также Джоан сообщила, что занимается написанием сценария для киноленты «Фантастические твари и где они обитают – 3». После окончания работы над сценарием она приступит к осуществлению шестилетней задумки.

Мирослава Донцова