Стивен Сигал запустил в России собственное шоу о единоборствах «Жара Fight»

Американский актер Стивен Сигал развернул в России бурную деятельность. В интервью он сказал, что ему нравится Москва, Сочи и Владивосток. Информацию об этом распространяет Hollywood Reporter.

Стивен Сигал запустил в России собственное шоу о единоборствах под названием «Жара Fight». Его презентация состоялась 30 мая в Москве в торговом центре «Вегас Сити Холл». Сигал, после того как стал гражданином РФ, проводит по стране мастер-классы. Он показывает молодым спортсменам различные приемы и следит за техникой исполнения. В шоу «Жара Fight» участвуют не только бойцы смешанных видов единоборств, но и прочие атлеты. Американский актер приглашает в том числе и кикбоксеров, проверить их навыки.

Стивен Сигал присутствовал на инаугурации Владимира Путина. Он также пришел на парад Победы в Москве 9 мая этого года. Сигал имеет седьмой Дан Айкидо, является истинным мастером боевых искусств, ему есть чем поделиться с молодыми спортсменами.

Домбровский Сергей