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| | 12-летняя певица из Украины будет участвовать в конкурсе в Крыму

12-летняя певица из Украины будет участвовать в конкурсе в Крыму

Вчера, 19:24

Юная исполнительница Ева Лепа отправилась на полуостров, где поучаствует в мероприятии «Детская новая волна». На родине она стала известной после участия в «Голос.Дети».

Ева в свои 12 лет учится в киевской музыкальной школе и уже успела принять участие во многих вокальных конкурсах. В 2017 году девочка поучаствовала в проекте «Голос.Дети» и удивила жюри своим талантом. Ее наставниками была группа «Время и Стекло», но до финала певица не дошла.

Сейчас Ева в Крыму, где готовится принять участие в песенном конкурсе. Руководители «Детской новой волны» считают маловероятным критику со стороны Украины по поводу поездки девочки на полуостров. В Госдуме считают, что пение юного таланта в Крыму может спровоцировать недовольство на ее родине, но Россия должна принять всех украинских артистов и оказать им всяческую поддержку.


Никита Готский
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