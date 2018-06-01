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| | Рок-группа Сергея Безрукова выпустила дебютный сингл

Рок-группа Сергея Безрукова выпустила дебютный сингл

Вчера, 19:22

Песня называется «Не про нас». Об этом сегодня проинформировал сам актер в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», отметив, что сбылась его юношеская мечта.

Сергей Безруков в своем аккаунте во «ВКонтакте» рассказал о своей юношеской мечте – стать рок-музыкантом. Однажды на встрече выпускников, где он и его одноклассники разыгрывали сценку про «30 лет спустя», будущий актер играл возвратившуюся из мирового турне рок-звезду. Далее он часто пел в спектаклях и даже написал рок-композицию «Соловушка». Не прошло и трех десятков лет, как юношеская мечта Сергея Безрукова сбылась: он основал коллектив «Крестный папа» и выпусти дебютный сингл «Не про нас». Своей песней актер поделился с поклонниками в соцсетях и рассказал, что в ней идет речь о самом главном – жизни и любви.

Следует отметить, что недавно Сергей Безруков оповестил поклонников в соцсетях о том, что дебютная песня его рок-группы вошла в топ-10 по прослушиванию.


Виктория Озерова
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