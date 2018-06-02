Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти»

Причиной долгого отсутствия проекта на ТВ оказались жесткие переговоры по контракту. Авторы боролись за хорошие условия работы.

Создатель популярного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон в беседе с журналистами заявил, что он и его напарник Джастин Ройланд до последнего момента требовали лучших условий контракта по выпуску сериала. Они пробовали добиться того, дабы в будущем «Рик и Морти» продолжал регулярно радовать своих поклонников новым сериями и сезонами. Просили Хармон и Ройланд высокую зарплату, чтобы им не пришлось трудиться еще в десятках проектов, а больше времени уделять именно «Рику и Морти».

Сериал выходит на экраны с 2014 года. Его ведущие персонажи: старый ученый Рик, употребляющий алкоголь, и его внук Морти.

Никита Готский