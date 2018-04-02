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| | Актёр и режиссёр Данила Козловский в Краснодаре представит фильм «Тренер»

Актёр и режиссёр Данила Козловский в Краснодаре представит фильм «Тренер»

Сегодня, 18:13
В Краснодаре стартует премьера фильма «Тренер». Режиссёр киноленты Данила Козловский сыграл главную роль.

Актёр и режиссёр Данила Козловский в Краснодаре представит фильм «Тренер»

 

Летом 2017 года появилась информация о новом фильме, съёмки которого происходили на Кубани. Именно в Краснодаре в кинотеатре «Монитор СБС» пройдут первые показы фильма «Тренер». Состоится премьера 15 апреля под руководством самого режиссёра и исполнителя главной роли Данилы Козловского. В этот же день можно получить автограф от главного актёра картины и сфотографироваться с кумиром.

В спортивной экшн-драме Козловский – Юрий Столешников – главный бомбардир национальной сборной, который в самый ответственный момент терпит фиаско, не забивая пенальти.

В других кинотеатрах страны премьера фильма стартует с 19 апреля. Краснодарцам повезло больше, так как они познакомятся с сюжетом спортивной драмы на три дня раньше и смогут пообщаться с самим 32-летним холостым режиссёром картины, Данилой Козловским.
Дарья Дмитриева
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