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| | Отец Виктора Цоя подал в суд на Первый канал

Отец Виктора Цоя подал в суд на Первый канал

Сегодня, 16:14
Отец погибшего Виктора Цоя собирается взыскать 500 тыс рублей с Первого канала, а также расторгнуть договор с компанией "Музыкальное право”.

Отец Виктора Цоя подал в суд на Первый канал

 

Роберт Цой сообщает о нарушении при составлении договора. Договор о передаче прав на фонограммы и исполнения Виктора Цоя был заключен в январе 2011 года. Нарушены были требования законодательства РФ, в котором прописан регламент применения интеллектуальной собственности. Роберт Цой просит согласиться с тем, что документ недействителен.

В марте 2016 года на Первом канале был показан анонс серии игр "Что? Где? Когда?". В ролике без разрешения была вставлена песня Виктора Цоя. Истец сообщил о необходимости заключить с телеканалом договор на право воспроизводить музыку. "Музыкальное право" решило наложить штраф на 300 тыс рублей.

Помимо этого, он будет отстаивать свое право в суде по признанию нечестности сделки от 16.01.2017 г. "О передаче смежных и исключительных и исключительно авторских прав на песни Виктора Цоя”. 5 апреля должны будет состояться слушания по существу иска. В данный момент Арбитражный суд города Москвы отложил изучение иска компании "Музыкальное право” о штрафе 500 тыс рублей с Первого канала за незаконным образом использованную песню Виктора Цоя.
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