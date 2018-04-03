Женский конкурс красоты прошел в Ярославле

В Ярославле прошел общегосударственный конкурс среди женщин «Краса Руси». В конкурсе участвовали дамы самого разного возраста.

Мероприятие состоялось в последние выходные марта. На сцене появились десятки конкурсанток различной возрастной группы, боровшиеся за победу во всевозможных номинациях. Зрители могли увидеть совсем юных участниц, так и девушек, уже не в первый раз участвовавших в таких мероприятиях. Конкурс красоты проводился два дня. В начале девочки демонстрировали творческие номера, потом самых удачливых ожидал финал.

Никита Готский

Также стоит отметить, что на мероприятие приехал известный стилист дизайнер Сергей Зверев. По словам одного из партнеров конкурса, тяжело трудиться одновременно с шестью десятками участниц и, тем более, некоторым из них по 4-5 лет. Тем не менее, мероприятие прошло благополучно.