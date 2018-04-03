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| | Женский конкурс красоты прошел в Ярославле

Женский конкурс красоты прошел в Ярославле

Сегодня, 05:40
В Ярославле прошел общегосударственный конкурс среди женщин «Краса Руси». В конкурсе участвовали дамы самого разного возраста.

Женский конкурс красоты прошел в Ярославле

 

Мероприятие состоялось в последние выходные марта. На сцене появились десятки конкурсанток различной возрастной группы, боровшиеся за победу во всевозможных номинациях. Зрители могли увидеть совсем юных участниц, так и девушек, уже не в первый раз участвовавших в таких мероприятиях. Конкурс красоты проводился два дня. В начале девочки демонстрировали творческие номера, потом самых удачливых ожидал финал.

Женский конкурс красоты прошел в Ярославле

 

Также стоит отметить, что на мероприятие приехал известный стилист дизайнер Сергей Зверев. По словам одного из партнеров конкурса, тяжело трудиться одновременно с шестью десятками участниц и, тем более, некоторым из них по 4-5 лет. Тем не менее, мероприятие прошло благополучно.
Никита Готский
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