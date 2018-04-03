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| | Гребенщиков согласен гастролировать в Крыму и на Донбассе

Гребенщиков согласен гастролировать в Крыму и на Донбассе

Сегодня, 03:30
Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков готов гастролировать в Крыму и Донбассе, если получит достойные предложения. Украинские санкции его не пугают.

Гребенщиков согласен гастролировать в Крыму и на Донбассе

 

Крым и Донбасс может посетить концерты Бориса Гребенщикова, если только организаторы смогут сделать стоящее предложение лидеру «Аквариума». Санкции со стороны Киева музыканта не пугают, а лиц, препятствующих культурным связям между людьми, он назвал «придурками». В Госдуме положительно отнеслись к желанию Гребенщикова, отмечая, что БГ хороший пример для всех остальных артистов.

Прежде в интервью фронтмен «Аквариума» заявлял, что ежегодно посещает Украину, где проживают миллионы людей, выросших на русской культуре. Крым после марта 2014 года рок-группа еще не посещала по причине отсутствия стоящих предложений от организаторов. Как только такая инициатива будет готова, «Аквариум», по словам Гребенщикова, немедленно отправится на полуостров, а также в Донецк и Луганск.
Никита Готский
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