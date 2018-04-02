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| | Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит старший сын Олега Табакова

Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит старший сын Олега Табакова

Сегодня, 14:51
Бизнесмен и актер Антон Табаков должен стать голосом озвучки в новых выпусках мультипликационного российского сериала «Простоквашино» для одного из персонажей кота Матроскина. Об этом поступило сообщение из студии «Союзмультфильм».

Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит старший сын Олега Табакова

 

Пресс-служба студии «Союзмультфильм» рассказала, что в выпусках продолжения мультипликационного российского сериала «Простоквашино» персонажа кота Матроскина будет озвучивать старший сын покойного актера Олега Табакова Антон Табаков. Также свое согласие на участие в озвучивании персонажей мультфильма дали Иван Охлобыстин, который озвучит почтальона Печкина, Гарик Сукачев - будет озвучивать пса Шарика, а также Юлия Меньшова, которая даст своей голос маме главного героя мультипликационного российского сериала «Простоквашино» Дяди Федора. Его озвучит Алексей Онежин, но ранее вместо него собирались пригласить Михаила Ефремова.

Студия уже создала несколько серий при участии этих актеров озвучки. Сотрудники «Союзмультфильма» сообщают, что когда Антона Табакова пригласили на пробы, то он сразу дал свое согласие. Создатели продолжения считают, что его голос похож с отцом Олегом Табаковым, который озвучивал оригинального Матроскина.
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