Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи Украинские журналисты заметили позиции военных на Донбассе Новый природный феномен погубит Землю В РФ заработает программа trade-in для iPad Жительницу Ростова приговорили к 10 годам заключения за убийство сестры Пассажиры «Авроры» смогут развлекаться в салоне самолета Узбеки отправляют в Россию радиоактивные посылки Короли рептилоидов: Марка Цукерберга и Илона Маска причислили к пришельцам Российские ученые разработали бюджетный способ защиты смартфона от перегрева «Бомжерынок» в центре Ростова шокировал гостя с севера России ZTE представит игровой смартфон с вентиляторным охлаждением Смолова призвали покинуть РФ после мата в адрес болельщиков
| | Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи

Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи

Сегодня, 14:23
Фанаты франшизы под названием «Звездные войны» предложили свою кандидатуру на роль принцессы Леи в девятом эпизоде. Они намерены заставить руководство студии Disney взять на эту роль свою протеже с помощью специальной петиции.

Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи

 

Выбор поклонников франшизы пал на известную американскую актрису Мэрил Стрип, которая смогла получить несколько премий «Оскар» и других престижных наград, свидетельствующих о наличии у нее огромного таланта.

Ранее роль принцессы Леи исполняла Кэрри Фишер, которая скончалась в 2016 году. Однако фанаты уверены в способностях Стрип, которую рассматривают в качестве лучшего кандидата благодаря ее таланту и дружбе с Фишер.

На данный момент поклонникам удалось собрать 8,5 тысчяч подписей за свою кандидатуру из 9 тысяч, которые необходимы для отправки на студию, где бумагу должны рассмотреть.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Кэрри Фишер перед смертью успела сняться в восьмом эпизоде «Звездных войн»
Кэрри Фишер перед смертью успела сняться в восьмом эпизоде «Звездных войн»

Голливудская актриса Кэрри Фишер успела исполнить роль принцессы Леи в восьмом эпизоде киносаги «Звездные войны» до своей смерти. Об этом сообщили западные СМИ.

Кэрри Фишер не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»‍
Кэрри Фишер не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»‍

Скончавшаяся не так давно Керри Фишер, которая известна миру по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны» не появится в девятом эпизоде киноэпопеи, несмотря

Скончалась исполнительница роли принцессы Леи Кэрри Фишер
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи Кэрри Фишер

На 61-м году жизни скончалась знаменитая актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в фильме «Звездные войны». О скоропостижной кончине артистки

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости