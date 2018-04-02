Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи

Фанаты франшизы под названием «Звездные войны» предложили свою кандидатуру на роль принцессы Леи в девятом эпизоде. Они намерены заставить руководство студии Disney взять на эту роль свою протеже с помощью специальной петиции.

Пойда Анна

Выбор поклонников франшизы пал на известную американскую актрису Мэрил Стрип, которая смогла получить несколько премий «Оскар» и других престижных наград, свидетельствующих о наличии у нее огромного таланта.Ранее роль принцессы Леи исполняла Кэрри Фишер, которая скончалась в 2016 году. Однако фанаты уверены в способностях Стрип, которую рассматривают в качестве лучшего кандидата благодаря ее таланту и дружбе с Фишер.На данный момент поклонникам удалось собрать 8,5 тысчяч подписей за свою кандидатуру из 9 тысяч, которые необходимы для отправки на студию, где бумагу должны рассмотреть.