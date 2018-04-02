Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи

Выбор поклонников франшизы пал на известную американскую актрису Мэрил Стрип, которая смогла получить несколько премий «Оскар» и других престижных наград, свидетельствующих о наличии у нее огромного таланта.
Ранее роль принцессы Леи исполняла Кэрри Фишер, которая скончалась в 2016 году. Однако фанаты уверены в способностях Стрип, которую рассматривают в качестве лучшего кандидата благодаря ее таланту и дружбе с Фишер.
На данный момент поклонникам удалось собрать 8,5 тысчяч подписей за свою кандидатуру из 9 тысяч, которые необходимы для отправки на студию, где бумагу должны рассмотреть.
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