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| | Девушка в шоу "Песни" пела под фонограмму в откровенном наряде

Девушка в шоу "Песни" пела под фонограмму в откровенном наряде

Сегодня, 00:30
На телеканале ТНТ в шоу "Песни” выступила Дарья Куценко. Жительница Зеленогорска огорчила жюри исполнением песни, однако поразила всех своим откровенным нарядом.

Девушка в шоу "Песни" пела под фонограмму в откровенном наряде

 

Во время выступления, когда девушка исполняла песню "твои глаза”, жюри, в состав которого входили Тимати, Влади из группы "Каста”, выразили подозрение, что Дарья выступает под фонограмму. Тимати, требуя убрать микрофон от рта, не получил должного внимания. Девушка продолжала выступать.

Дарье пришлось признать вину, сообщив, что голос был записан с 15 раза. В шоу девушка, разумеется, пробиться не смогла. Однако, через некоторое время, она сообщила на своей странице в социальной сети "Вконтакте”, что участвует в голосовании за возвращение на проект.

Ранее Тимати и Фадеевым был раскритикован Сергей Фатеев. Выступивший огорчил жюри своим вокалом. В частности, Тимати огорчился, что хорошие певцы не ощущают современного тренда.
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