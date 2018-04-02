Американский продюсер Стивен Бочко умер от рака

Утром 1 апреля известный американский продюсер и обладатель премии «Эмми» Стивен Бочко скончался от рака. Сценаристу было 74 года.

По словам представителя семьи Бочко, создатель «Блюз Хилл стрит» умер дома во сне. Причиной его смерти стала лейкемия. Со злокачественным заболеванием Стивен боролся все последние годы. Около четырех лет назад продюсеру сделали операцию по пересадке костного мозга. По словам коллег, несмотря на страшную болезнь, Стивен оставался жизнерадостным и сильным до конца своих дней.Стивен Бочко – один из самых успешных продюсеров периода 1980—1990-х. За свою творческую карьеру он создал более сорока проектов. Славу сценаристу принесла полицейская мыльная опера «Блюз Хилл стрит», неоднократно отмечавшаяся премией «Эмми». Бочко известен также своими сериалами «Закон Лос-Анджелеса» и «Полиция Нью-Йорка». Стивен внес свой вклад в кинокартины «Коломбо», «Залив Сити-блюз», «Париж».