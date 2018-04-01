1 апреля в Москве назовут победителя кинопремии "Ника"

Сегодня в Москве назовут победителя кинопремии "Ника". Награждение состоится в "Вегас сити Холле".

Никита Готский

Шесть отечественных кинолент попали в список номинантов. Среди них "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Холодное танго" Павла Чухрая и другие. Звягинцев также является номинантом на награду как лучший режиссер.Академия киноискусств "Ника" ведет свою деятельность с 1987 года благодаря стараниям Юлия Гусмана. В 2013 году ее руководителем стал Андрей Кончаловский, сменив на этой должности Алексея Баталова.Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста Алекспандра Збруева с 80-летием. Он пожелал тому творческой энергии, здоровья и всего наилучшего. Премьер Дмитрий Медведев отметил, что Збруев регулярно вносил элегантность и обаяние в свои работы.