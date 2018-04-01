Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Goat Simulator введут королевскую битву Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года 1 апреля в Москве назовут победителя кинопремии "Ника" Новая смерть в «Зимней вишне»: Работник СК утонул в сауне NOAA запретит SpaceX транслировать полный запуск ракет В Чувашии воры грабили магазины с игрушками Звезда «Папиных дочек» рассказала, как стать её другом В Сеть выложили вырезанный фрагмент видеозаписи с началом пожара в «Зимней вишне» На рыбалку, к сородичам: Варнава насмешила фанатов перекошенным лицом Названы 6 безопасных розыгрышей к 1 апреля Рапунцель поделилась подробностями будущих родов: Проколют мочевой пузырь
| | 1 апреля в Москве назовут победителя кинопремии "Ника"

1 апреля в Москве назовут победителя кинопремии "Ника"

Сегодня, 14:43
Сегодня в Москве назовут победителя кинопремии "Ника". Награждение состоится в "Вегас сити Холле".

1 апреля в Москве назовут победителя кинопремии "Ника"

 

Шесть отечественных кинолент попали в список номинантов. Среди них "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Холодное танго" Павла Чухрая и другие. Звягинцев также является номинантом на награду как лучший режиссер.

Академия киноискусств "Ника" ведет свою деятельность с 1987 года благодаря стараниям Юлия Гусмана. В 2013 году ее руководителем стал Андрей Кончаловский, сменив на этой должности Алексея Баталова.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста Алекспандра Збруева с 80-летием. Он пожелал тому творческой энергии, здоровья и всего наилучшего. Премьер Дмитрий Медведев отметил, что Збруев регулярно вносил элегантность и обаяние в свои работы.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Москве объявили всех номинантов национальной кинопремии «Ника-2017»
В Москве объявили всех номинантов национальной кинопремии «Ника-2017»

В Москве объявили всех номинантов национальной кинопремии «Ника-2017». Максимальное число номинаций получил фильм «Ученик» режиссера Кирилла Серебрянникова.

В Москве 1 марта объявят номинантов кинопремии «Ника»
В Москве 1 марта объявят номинантов кинопремии «Ника»

1 марта в столице будут объявлены те, которые попали в короткий список претендентов на титул «лучшего игрового фильма», всего же в длинном списке создатели 46

В Москве объявят победителей национальной кинопремии «Ника»
В Москве объявят победителей национальной кинопремии «Ника»

В Москве состоится награждение претендентов на премию «Ника», которую огласят в киноклубе «Эльдар». За статуэтку в категории «Лучший фильм» состязаются 46

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости