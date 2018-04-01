Колин Треворроу станет режиссёром третьей части «Парка Юрского периода»

Американский кинорежиссёр Стивен Спилберг порекомендовал Колина Треворроу на роль режиссёра третьей части фильма «Мир Юрского периода». Первые части сиквела также снимались при участии уже известного американского сценариста, продюсера и режиссёра.

Дарья Дмитриева

Стивен Спилберг будет выполнять роль исполнительного продюсера новой серии «Мир Юрского периода – 3». При этом режиссёром третьей серии фантастического фильма об острове с динозаврами он назначил Колина Треворроу, который снимал предыдущие кинохиты.Когда начнутся съёмки фильма, пока неизвестно. Тем не менее, премьера состоится в 2021 году. Со сценарием 41-летнему режиссёру поможет Эмили Кармайкл – актриса, автор многих любовных романов, режиссёр, сценарист.