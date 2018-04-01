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| | Колин Треворроу станет режиссёром третьей части «Парка Юрского периода»

Колин Треворроу станет режиссёром третьей части «Парка Юрского периода»

Сегодня, 11:04
Американский кинорежиссёр Стивен Спилберг порекомендовал Колина Треворроу на роль режиссёра третьей части фильма «Мир Юрского периода». Первые части сиквела также снимались при участии уже известного американского сценариста, продюсера и режиссёра.

Колин Треворроу станет режиссёром третьей части «Парка Юрского периода»

 

Стивен Спилберг будет выполнять роль исполнительного продюсера новой серии «Мир Юрского периода – 3». При этом режиссёром третьей серии фантастического фильма об острове с динозаврами он назначил Колина Треворроу, который снимал предыдущие кинохиты.

Когда начнутся съёмки фильма, пока неизвестно. Тем не менее, премьера состоится в 2021 году. Со сценарием 41-летнему режиссёру поможет Эмили Кармайкл – актриса, автор многих любовных романов, режиссёр, сценарист.
Дарья Дмитриева
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