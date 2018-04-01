Колин Треворроу станет режиссёром третьей части «Парка Юрского периода»

Стивен Спилберг будет выполнять роль исполнительного продюсера новой серии «Мир Юрского периода – 3». При этом режиссёром третьей серии фантастического фильма об острове с динозаврами он назначил Колина Треворроу, который снимал предыдущие кинохиты.
Когда начнутся съёмки фильма, пока неизвестно. Тем не менее, премьера состоится в 2021 году. Со сценарием 41-летнему режиссёру поможет Эмили Кармайкл – актриса, автор многих любовных романов, режиссёр, сценарист.
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