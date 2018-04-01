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| | Концерт юных артистов «Синяя птица» посвятят погибшим в Кемерово

Концерт юных артистов «Синяя птица» посвятят погибшим в Кемерово

Сегодня, 09:12
1 апреля на телеканале «Россия1» пройдет всероссийский концерт маленьких артистов «Синяя птица». Мероприятие будут посвящено памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Концерт юных артистов «Синяя птица» посвятят погибшим в Кемерово

 

Программа, посвященная погибшим детям и взрослым в Кемерово, начнется сегодня в 18:30 по телеканалу «Россия1». Концерт-посвящение пройдет без живописных декораций и шумных аплодисментов. Это будет вечер памяти. Юные артисты-участники исполнят композиции, которые «лечат душу». Почтить память жертв кемеровского пожара пригласили талантливого ставропольца 7-летнего Елисея Мысина, одного из участников «Синей птицы». Елисей сыграет вторую часть концерта фа-минор для фортепиано с оркестром И.С. Баха.

В концерте памяти кроме маленьких исполнителей примут участие и такие известные артисты, как Денис Мацуев и Сергей Безруков.
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