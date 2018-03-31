Ты почему не здороваешься?!: Галкин рассказал о последней встрече с Анофриевым

В передаче «Сегодня вечером» вспоминали жизнь и творчество выдающегося артиста Олега Анофриева. Не одно поколение выросло на его фильмах и песнях, под «Спят усталые игрушки» в его исполнении засыпали малыши со всех уголков СССР и Максим Галкин не стал исключением.

Дарья Светозарова

Ведущий передачи признался, что в последний раз встретился с Олегом Андреевичем во время митинга о строительстве моста через реку. Речка мешала сообщению между двумя деревнями, а Максим Галкин решил помочь митингующим, а поскольку человек он публичный, то надеялся привлечь к событию внимание прессы. Однако Галкин оказался не единственной знаменитостью, которая приняла близко к сердцу бытовые проблемы жителей подмосковных деревень. Другим известным человеком оказался Олег Анофриев.Юморист признался, что сначала не узнал Народного артиста СССР – он сам узнал шоумена. Когда Галкин проходил мимо, Олег Андреевич окликнул его: «Эй! Ты почему не здороваешься?!». «Это было так приятно», - делится впечатлениями ведущий программы. Галкин добавил, что потом они оба выступили на митинге. По его словам, Анофриев держался очень скромно и вежливо, не было в нем высокомерия и высокопарности, поэтому его слова всегда находили отклик в сердцах людей.