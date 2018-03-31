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| | Начальник Управления образования Екатеринбурга получила награду от Минкульта РФ

Начальник Управления образования Екатеринбурга получила награду от Минкульта РФ

Сегодня, 21:22
Известно, что с появлением Татьяны Ярошевской на должности начальника образования по Екатеринбургу, женщина сумела внести немало фееричных и красочных проектов. Спустя время Минкульт решил наградить Ярошевскую «За огромный вклад в развитие культурной сферы и долгосрочную плодотворную работу».

Начальник Управления образования Екатеринбурга получила награду от Минкульта РФ

 

Награждали женщину на итоговом заседании Минкульта по Свердловской области. На мероприятии также были директора и главы муниципальных культорологических учреждений Екатеринбурга.

Стоит отметить, что Татьяна Ярошевская занимает должность управляющей администрации в сфере культуры на протяжении 13 лет. Общественный деятель смогла присоединить Урал к международному фестивалю «Ночь музеев», для этого специально соорудили ТЮЗ. Известно, что в этом году в Екатеринбурге стартовал проект Cultoralica. Ближе к 2020 году запланировано открыть уральский филиал Эрмитажа.
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