Эксперты узнали дальнейшую судьбу Федора Добронравова после инсульта

Известно, что звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов получил инсульт. Информацию тщательно скрывали, но журналисты все-таки смогли найти лазейку, где произошла утечка данных. Ясновидящая, которая смогла предсказать заранее смерть Михаила Задорнова, дала прогноз дальнейшей судьбы комедийного актера.

Сначала никто не мог понять, почему в Светлогорске отменили выступление с участием Добронравова, но позже корреспонденты добрались до сути и узнали – у мужчины случился инсульт. В источниках утверждают, что у народного артиста парализована одна сторона тела и онемело лицо.Несмотря на страшный недуг, таролог Марианна Абравитова сообщает о положительном будущем. Женщина прогнозирует, что в скором времени Федор Добронравов восстановится и вернется в строй. Экстрасенс считает, что состояние не критическое, поэтому ухудшения не предусматривается. Медиум уверяет поклонников, что комик еще не раз порадует зрителей новыми кинокартинами.