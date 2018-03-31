Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | Эксперты узнали дальнейшую судьбу Федора Добронравова после инсульта

Эксперты узнали дальнейшую судьбу Федора Добронравова после инсульта

Сегодня, 18:24
Известно, что звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов получил инсульт. Информацию тщательно скрывали, но журналисты все-таки смогли найти лазейку, где произошла утечка данных. Ясновидящая, которая смогла предсказать заранее смерть Михаила Задорнова, дала прогноз дальнейшей судьбы комедийного актера.

Эксперты узнали дальнейшую судьбу Федора Добронравова после инсульта

 

Сначала никто не мог понять, почему в Светлогорске отменили выступление с участием Добронравова, но позже корреспонденты добрались до сути и узнали – у мужчины случился инсульт. В источниках утверждают, что у народного артиста парализована одна сторона тела и онемело лицо.

Несмотря на страшный недуг, таролог Марианна Абравитова сообщает о положительном будущем. Женщина прогнозирует, что в скором времени Федор Добронравов восстановится и вернется в строй. Экстрасенс считает, что состояние не критическое, поэтому ухудшения не предусматривается. Медиум уверяет поклонников, что комик еще не раз порадует зрителей новыми кинокартинами.

Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Сын актера Федора Добронравова рассказал последние новости о состоянии актера
Сын актера Федора Добронравова рассказал последние новости о состоянии актера

56-летний российский актер Федор Добронравов был недавно госпитализирован в больницу во время гастролей. Сын артиста рассказал про состояние его здоровья после

Актер Федор Добронравов перенес инсульт
Актер Федор Добронравов перенес инсульт

Знаменитый актер московского Театра сатиры Федор Добронравов перенес инсульт. Врачи сообщают, что ему уже проведена операция. Подробности относительно его

Под Калининградом отменили спектакль из-за госпитализации Добронравова
Под Калининградом отменили спектакль из-за госпитализации Добронравова

Под Калининградом отменяют театральный номер с участием Федора Добронравова. Причиной этому послужила госпитализация известного актера. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости