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| | Итальянский художник с помощью трактора на поле нарисовал портрет Мартина Лютера Кинга

Итальянский художник с помощью трактора на поле нарисовал портрет Мартина Лютера Кинга

Сегодня, 17:05
Итальянский художник Дарио Гамбарина рисует портреты известных политических лидеров не с помощи красок и холста, а обычного трактора и поля. Так в недавнем времени он нарисовал портрет борца за права человечества Мартина Лютера Кинга и написал его цитату «У меня есть мечта».

Итальянский художник с помощью трактора на поле нарисовал портрет Мартина Лютера Кинга

 

Портрет знаменитого борца за права человека Мартина Лютера Кинга был изображен на поле под Вероной на площади 21 000 квадратных метров. Портрет был сделан с помощи обычного трактора и плуга. Художник создал свой шедевр в честь исполнения 50-летия со дня убийства Кинга. Этот портрет виден с высоты птичьего полета, и существовать он будет еще неделю, а после на его месте посеют сою или кукурузу.

Отметим, что шедевры художника Дарио Гамбарина стали известны всему миру еще несколько лет назад. Художник ежегодно весной начал создавать на полях шедевры политических мировых лидеров.
Пелагея Лебединская
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