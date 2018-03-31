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| | В финал шоу «Голос. Дети» вышел оренбуржец Гарехт Рутгер

В финал шоу «Голос. Дети» вышел оренбуржец Гарехт Рутгер

Сегодня, 14:42
Юный житель Оренбурга сумел доказать членам жюри телевизионного проекта «Голос. Дети», что его талант достоин прохода в финальную стадию шоу, где и оказался Гарехт Рутгер, поразивший всех телезрителей своим голосом.

В финал шоу «Голос. Дети» вышел оренбуржец Гарехт Рутгер

 

Известная российская певица Пелагея ознакомилась с выступлением Захара Усенко, Дарьи Волосевич и Гарехта Рутгера, которые исполнили композицию Гарика Сукачева под названием «За окошком месяц май», остановив свой выбор на юном оренбуржце, очаровавшем её своим звонким голосом. Стоит напомнить, Гарехту удалось выделиться на фоне многих тысяч других претендентов на участие в этапе слепых прослушиваний и добиться своего участия на популярном телепроекте «Голос. Дети», который выходит в эфир Первого канала.

 
Рутгер очаровал членов жюри ярким исполнением композиции «А я милого узнаю по походке», выступив на сцене телепроекта в довольно оригинальном сценическом образе, в котором ему пришлось выступать босоногим.

Александр Вест
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