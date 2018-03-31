Эксперты рассказали, что носить волгоградцам летом-осенью 2018

Эксперт по моде Оксана Кузнецова рассказала, что носить летом и осенью волгоградцам, чтобы не отставать от мировых трендов и не стать объектом насмешек со стороны горожан.

На модный подиум возвращаются головне уборы 70-х и 80-х. Береты, козырьки, ковбойские шляпы. Мировые дизайнеры отдают предпочтение ярким шляпкам. Стилист Оксана Кузнецова рекомендует жителям Волгограда приобретать головные уборы нейтральных классических оттенков: черный, бежевый, темно-синий. В моде остаются узкие шапки 90-х с крупными логотипами. Они отлично подойдут и под кожаную куртку, и под строгое пальто.Что касается украшений: массивные сверкающие браслеты на двух руках – идеальный вариант весеннего образа. Модными остаются браслеты в восточном стиле, одетые на щиколотку, а также слейв-браслеты.Из 90-х к нам возвращаются кожаные плащи ярких цветов, изысканная бахрома, плащи-палатки. Волгоградцам стилист советует ориентироваться на местные дороги и отдавать предпочтение темным тонам вместо актуальных красных и бежевых. Снова на верхушку модного олимпа возвращаются рюши, варёнки поп-арт и розовый цвет.Из обуви актуальными станут туфли и полусапожки с цветочным орнаментом и блестками. Жителям Волгограда необходимо обратить внимание на другие тенденции: для них подойдут босоножки с широким каблуком и «ковбойские» модели с крупным носиком-уточкой. Такой выбор обуви связан с неидеальными дорогами города.