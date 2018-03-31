Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе Внешний аккумулятор для смартфона взорвался в руках у волгоградца Бастрыкин обещает продолжить аресты по делу о пожаре в Кемерово Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека
| | Эксперты рассказали, что носить волгоградцам летом-осенью 2018

Эксперты рассказали, что носить волгоградцам летом-осенью 2018

Сегодня, 14:37
Эксперт по моде Оксана Кузнецова рассказала, что носить летом и осенью волгоградцам, чтобы не отставать от мировых трендов и не стать объектом насмешек со стороны горожан.

Эксперты рассказали, что носить волгоградцам летом-осенью 2018

 

На модный подиум возвращаются головне уборы 70-х и 80-х. Береты, козырьки, ковбойские шляпы. Мировые дизайнеры отдают предпочтение ярким шляпкам. Стилист Оксана Кузнецова рекомендует жителям Волгограда приобретать головные уборы нейтральных классических оттенков: черный, бежевый, темно-синий. В моде остаются узкие шапки 90-х с крупными логотипами. Они отлично подойдут и под кожаную куртку, и под строгое пальто.

Что касается украшений: массивные сверкающие браслеты на двух руках – идеальный вариант весеннего образа. Модными остаются браслеты в восточном стиле, одетые на щиколотку, а также слейв-браслеты.

Из 90-х к нам возвращаются кожаные плащи ярких цветов, изысканная бахрома, плащи-палатки. Волгоградцам стилист советует ориентироваться на местные дороги и отдавать предпочтение темным тонам вместо актуальных красных и бежевых. Снова на верхушку модного олимпа возвращаются рюши, варёнки поп-арт и розовый цвет.

Из обуви актуальными станут туфли и полусапожки с цветочным орнаментом и блестками. Жителям Волгограда необходимо обратить внимание на другие тенденции: для них подойдут босоножки с широким каблуком и «ковбойские» модели с крупным носиком-уточкой. Такой выбор обуви связан с неидеальными дорогами города.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Волгоградцам объяснили природу сверхзвукового шума
Волгоградцам объяснили природу сверхзвукового шума

Сегодня, 18 ноября, многие жители Волгограда испытали сильнейший страх, вызванный невероятно громким хлопком, которые был слышен во всех частях города.

В Германии предлагают обязать осужденных исламистов носить электронные браслеты
В Германии предлагают обязать осужденных исламистов носить электронные браслеты

В Германии партия Христианско-социального союза (ХСС) предложила обязать осужденных радикальных исламистов носить электронные браслеты. Об этом передает газета

Louis Vuitton наденет на мужчин броши и браслеты
Louis Vuitton наденет на мужчин броши и браслеты

Представители модного дома Louis Vuitton надумали надеть на мужчин браслеты и броши, представив преколлекцию аксессуаров весенне-летнего сезона следующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости