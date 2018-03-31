Опубликовали имя победительницы конкурса «Мисс Тверь 2018»

Россиянка по имени Татьяна Пачиско сумела одержать первенство в конкурсе красоты под названием «Мисс Тверь 2018». Церемония награждения Татьяны Пачиско проводилась в ДК «Пролетарка» в Твери.

Евгения Акмаева выступила в качестве руководителя конкурса «Мисс Тверь», который проводится на ежегодной основе. По словам Акмаевой, она немного волновалась, организовывая данное торжество, однако, поддержка супруга помогла девушке взять себя в руки. Евгения заметила, что в этот раз конкурс действительно удался и должен понравиться всем его зрителям, так как при его подготовке были учтены все ошибки прошлогодних проведений данного состязания.

Во время конкурса, когда девушки поочерёдно отвечали на разные вопросы членов жюри, Татьяна Пачиско заявила о том, что является спортивной девушкой, желая, чтобы больше детей в Твери занимались спортом и всесторонне развивались.

Также Пачиско поведала о своей мечте основать в Твери центр по поддержке детей, лишённых родительского попечительства. Выдающаяся природная красота Татьяны и незаурядный склад ума помогли девушке получить корону «Мисс Тверь 2018».

Александр Вест