Опубликовали имя победительницы конкурса «Мисс Тверь 2018»

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По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
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Победительницу конкурса красоты «Мисс Азия 2016» лишили титула после того, как её «голые» фото попали в Сеть. 22-летняя Мелисса из Сингапура намеренна
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Филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах смогла в 2015 году завоевать почетный титул «Мисс Вселенная», однако, церемония запомнилась зрителям конфузом ведущего, который