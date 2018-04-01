В Петербурге названы номинанты на премию «Золотое перо»

В пятницу, 30 марта, на торжестве, проходившем в конгресс-отеле Park inn Radisson, озвучили имена номинантов на премию «Золотое перо» среди корреспондентов Петербурга и области.

Анна Котова

Главную премию торжества «Журналист года» завоевал корреспондент Денис Коротков за ряд статей о Сирии. Приз вклад в журналистику впервые отдали художнику Виктор Богорад. Отметим, что карикатурные рисунки данного художника не требуют подписи, так как они и сами по себе красноречивы. Однако специальный приз главы области Александра Дрозденко достался старшему журналисту Наталье Королевой.Людмила Фомичева, глава Союзов корреспондентов Санкт-Петербурга и области, проинформировала, что все благодарны работе журналистов, помогающих доносить до людей различную информацию. Отметим, что данное мероприятие было организовано 23-й раз. Перед торжеством организаторы получили 300 заявок. Больше всего заявок поступило на номинации «Человеческая история», «Культурное пространство» и «Интервью года».