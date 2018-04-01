Трейлер российского «ужастика» про смертельный фотоаппарат появился в Сети

В интернете появился трейлер на российский фильм ужасов «Фото на память». Это еще одна картина из категории «предметы-убийцы», повествующая о группе молодых людей, ставших жертвами раритетного фотоаппарата.

Дарья Светозарова

Мистификация фотоаппаратов, работающих с помощью фотопленки, тема далеко не новая. Ее уже обыгрывали в американском хорроре «Ошибка времени» и фильме ужасов «Полароид». Поэтому перед режиссером Антоном Зенковичем, который дебютировал в этом качестве, стоит сложная задача – удивить искушенного самыми разными проявлениями ужаса российского зрителя.Ранее Зенкович был занят в кино как оператор. Именно он стоял по ту сторону камеры, снимающей фильмы «Беременный», «Дед Мороз: Битва магов», «Маршрут построен» и так далее. Сценарий для «ужастика» написал еще один новичок в этом деле Виктор Бондарюк. Попытаются привлечь зрителей к экранам такие маститые актеры как Софья Зайка, Гарик Петросян, Ирина Темичева, Анастасия Уколова и другие. В основе сюжета лежит история о том, как несколько друзей решили выбраться за город. Там, в коттедже они обнаружили фотоаппарат. И всякий, кто оказывался в объективе, умирал страшной смертью.Отзывы на ролик появились неоднозначные. Большинству комментаторов показалось, что это плагиат с уже нашумевшей картины «Тетрадь смерти». «Ошибку времени» 2014 года выпуска зрители также не забыли упомянуть. Они посетовали, что в 2018 году так сложно найти оригинальную идею, что и фильмы смотреть не хочется. Однако многих трейлер если не восхитил, то заинтриговал. Они приятно удивлены качеством ролика и музыкальным оформлением. Симпатики трейлера написали, что с нетерпением будут ждать «Фото на память» в кинотеатре. Премьера состоится уже 14 июня.