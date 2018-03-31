Блогер Сыендук показал отечественную версию «Рика и Морти»

Весьма популярный мультипликационный сериал «Рик и Морти» радует русскоязычных поклонников благодаря профессиональной озвучке от блогера под ником Сыендук, который накануне представил отечественную версию прославленного мультфильма.

Многие поклонники отечественных мультфильмов были рады увидеть всем полюбившуюся птицу-говоруна, а также других узнаваемых персонажей, которые в отличие от старого мультипликационного фильма, стали проявлять агрессию и распущенность, являющиеся главными особенностями «Рика и Морти».

Александр Вест

На видеохостинге YouTube появилось видео, опубликованное блогером Сыендуком, на котором показано, как бы мог выглядеть мультфильм «Рик и Морти», если бы его создателями оказались отечественные мультипликаторы. Всем известно, что в качестве основы оригинального мультфильма был взят фантастический фильм «Назад в будущее», однако, в видеоролике создатели показали, как бы выглядело шоу, основанное на отечественном мультфильме «Тайна третьей планеты».