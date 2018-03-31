Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека Учёные рассказали, как справляться со стыдом Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка Букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе
| | Блогер Сыендук показал отечественную версию «Рика и Морти»

Блогер Сыендук показал отечественную версию «Рика и Морти»

Сегодня, 12:41
Весьма популярный мультипликационный сериал «Рик и Морти» радует русскоязычных поклонников благодаря профессиональной озвучке от блогера под ником Сыендук, который накануне представил отечественную версию прославленного мультфильма.

Блогер Сыендук показал отечественную версию «Рика и Морти»

 

На видеохостинге YouTube появилось видео, опубликованное блогером Сыендуком, на котором показано, как бы мог выглядеть мультфильм «Рик и Морти», если бы его создателями оказались отечественные мультипликаторы. Всем известно, что в качестве основы оригинального мультфильма был взят фантастический фильм «Назад в будущее», однако, в видеоролике создатели показали, как бы выглядело шоу, основанное на отечественном мультфильме «Тайна третьей планеты».

 
Многие поклонники отечественных мультфильмов были рады увидеть всем полюбившуюся птицу-говоруна, а также других узнаваемых персонажей, которые в отличие от старого мультипликационного фильма, стали проявлять агрессию и распущенность, являющиеся главными особенностями «Рика и Морти».

Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Cartoon Network пока не собирается продлевать сериал ««Рик и Морти»
Cartoon Network пока не собирается продлевать сериал ««Рик и Морти»

Создатель анимационного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон сообщил, что пока от телеканала Cartoon Network нет заказа на новый сезон мультфильма.

Новый мод введет Рика и Морти во вселенную GTA V
Новый мод введет Рика и Морти во вселенную GTA V

Моды, как известно, могут дать игре вторую жизнь, убить ее, а иногда и сделать что-то совершенно невообразимое. По всей видимости, именно последняя ситуация

Лучшие моменты «Рика и Морти» собрали в 8-битном вступительном ролике
Лучшие моменты «Рика и Морти» собрали в 8-битном вступительном ролике

Компания Adult Swim накануне поделилась ретроспективной версии вступительного ролика, который зрители видят, включая очередную серию мультфильма «Рик и Морти».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости