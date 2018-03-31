Блогер Сыендук показал отечественную версию «Рика и Морти»

Весьма популярный мультипликационный сериал «Рик и Морти» радует русскоязычных поклонников благодаря профессиональной озвучке от блогера под ником Сыендук, который накануне представил отечественную версию прославленного мультфильма.
На видеохостинге YouTube появилось видео, опубликованное блогером Сыендуком, на котором показано, как бы мог выглядеть мультфильм «Рик и Морти», если бы его создателями оказались отечественные мультипликаторы. Всем известно, что в качестве основы оригинального мультфильма был взят фантастический фильм «Назад в будущее», однако, в видеоролике создатели показали, как бы выглядело шоу, основанное на отечественном мультфильме «Тайна третьей планеты».
Многие поклонники отечественных мультфильмов были рады увидеть всем полюбившуюся птицу-говоруна, а также других узнаваемых персонажей, которые в отличие от старого мультипликационного фильма, стали проявлять агрессию и распущенность, являющиеся главными особенностями «Рика и Морти».
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