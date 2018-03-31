Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в столичном метро

Автор хитовых песен «Это нормально» и «Как обезьяны в джунглях» Александр Текила (T-Killah) выступил 30 марта в метрополитене. Мини-выступление произошло на московской станции «Курская», которая расположена на кольце. Информацию предоставило пресс-издание метро Москвы.

Известно, что на мероприятии насчитывалось свыше 900 человек. Кроме концерта состоялось также выступление автора «Дневника Хача» Амирана Сардарова.Руководство метрополитена сообщает, что для безопасности, во время выступления ввели ограниченный выход из метро. В конце мероприятия пресс-служба завила, что никаких происшествий во время концерта не было. Директор метро поблагодарил всех, кто посетил мероприятие и отметил, что в дальнейшем будет множество подобных выступлений.После события Саша Текила написал в Instagram, что было очень много народу, и он благодарен каждому, кто посетил его мини-концерт.