Ушла из жизни заслуженная народная артистка России Наталья Попович

В Москве ушла в мир иной заслуженная артистка московского оперного театра Наталья Попович. Ее жизнь остановилась от постигшей ее длительной болезни на 74-м году жизни.

Пелагея Лебединская

Наталья Григорьевна Попович была главным хормейстером Новой Оперы. Благодаря ее заслугам и стремлениям был создан новый шаг в современном искусстве – хор Новой Оперы. Также по ее инициативе был основан ежегодный традиционный титульный фестиваль театра – «Крещенская неделя в Новой Опере», на котором принимают участие все знаменитые певцы и музыканты со всего мира. За свои труды и вложение всех сил в московский оперный театр Наталья Попович была награждена званием Народной артистки России, а также Орденом Дягилева I степени «За пользу русской культуре». Наталья всю свою жизнь посвятила театру и за это ее любят и чтят все те люди, которые ее знали.Прощальная процессия с народной артисткой России Натальей Григорьевной Попович состоится 2 апреля в Зеркальном фойе театра Новая Опера, которому она посвятила всю свою жизнь.