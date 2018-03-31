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| | Ушла из жизни заслуженная народная артистка России Наталья Попович

Ушла из жизни заслуженная народная артистка России Наталья Попович

Сегодня, 09:28
В Москве ушла в мир иной заслуженная артистка московского оперного театра Наталья Попович. Ее жизнь остановилась от постигшей ее длительной болезни на 74-м году жизни.

Ушла из жизни заслуженная народная артистка России Наталья Попович

 

Наталья Григорьевна Попович была главным хормейстером Новой Оперы. Благодаря ее заслугам и стремлениям был создан новый шаг в современном искусстве – хор Новой Оперы. Также по ее инициативе был основан ежегодный традиционный титульный фестиваль театра – «Крещенская неделя в Новой Опере», на котором принимают участие все знаменитые певцы и музыканты со всего мира. За свои труды и вложение всех сил в московский оперный театр Наталья Попович была награждена званием Народной артистки России, а также Орденом Дягилева I степени «За пользу русской культуре». Наталья всю свою жизнь посвятила театру и за это ее любят и чтят все те люди, которые ее знали.

Прощальная процессия с народной артисткой России Натальей Григорьевной Попович состоится 2 апреля в Зеркальном фойе театра Новая Опера, которому она посвятила всю свою жизнь.
Пелагея Лебединская
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