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| | Китайская версия "Катюши" покорила соцсети

Китайская версия "Катюши" покорила соцсети

Сегодня, 09:26
В Сети появился ролик, где молодая китайская красавица исполняет всем известную песню «Катюша». Видео набирает обороты популярности. Пользователи YouTube восхищаются исполнением певицы из КНР.

Китайская версия "Катюши" покорила соцсети

 

События проходили на китайском шоу талантов. Самое интересное то, что девушка чередует русский и китайский язык, что еще больше ошеломляет, а также удивляет чередование различных стилей на протяжении всей композиции. В самом начале на помощь приходит рэпер, а в конце девушка попадает в оковы танцоров. Известно, что реквизит был направлен на интерпретацию советских времен.

 
Сейчас ролик набрал уже 1,3 млн просмотров и около 3 тыс комментариев. Многие отзывы описывают постановку только в позитивном свете. «Нет слов, чтобы передать все переживания», «Китайцы огромные молодчинки, такой «Катюши» в России не было», «Неописуемо красиво» - такими комментариями усыпана лента под видео.

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