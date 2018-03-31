Китайская версия "Катюши" покорила соцсети

В Сети появился ролик, где молодая китайская красавица исполняет всем известную песню «Катюша». Видео набирает обороты популярности. Пользователи YouTube восхищаются исполнением певицы из КНР.

Сейчас ролик набрал уже 1,3 млн просмотров и около 3 тыс комментариев. Многие отзывы описывают постановку только в позитивном свете. «Нет слов, чтобы передать все переживания», «Китайцы огромные молодчинки, такой «Катюши» в России не было», «Неописуемо красиво» - такими комментариями усыпана лента под видео.

События проходили на китайском шоу талантов. Самое интересное то, что девушка чередует русский и китайский язык, что еще больше ошеломляет, а также удивляет чередование различных стилей на протяжении всей композиции. В самом начале на помощь приходит рэпер, а в конце девушка попадает в оковы танцоров. Известно, что реквизит был направлен на интерпретацию советских времен.