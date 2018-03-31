Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино"

Успенский прозвал «идиотизмом и безумием» нежелание сменить отчество сестры главного героя мультфильма от создателей «Союзмультфильм». Также он добавил, что если она кровная сестра, то отчество должно соответствовать логике и нормам российского общества.
В новой серии сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя отца зовут Дмитрий. Глава «Союзмультфильм» Борис Машковцев признал ошибку подчиненных , но все-таки считает неуместным замену инициалов нового персонажа в мультфильме «Простоквашино».
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