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| | Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино"

Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино"

Сегодня, 08:33
Сестра Дяди Федора получила неверное отчество. Эдуард Успенский оценил продолжение мультфильма «Простоквашино» и сказал, что проект вышел неудачным. Создатель персонажей «Простоквашино» считает, что авторы продолжения совсем невнимательны и не понимают, что творят.

Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино"

 

Успенский прозвал «идиотизмом и безумием» нежелание сменить отчество сестры главного героя мультфильма от создателей «Союзмультфильм». Также он добавил, что если она кровная сестра, то отчество должно соответствовать логике и нормам российского общества.

В новой серии сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя отца зовут Дмитрий. Глава «Союзмультфильм» Борис Машковцев признал ошибку подчиненных , но все-таки считает неуместным замену инициалов нового персонажа в мультфильме «Простоквашино».
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