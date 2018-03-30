Рэперы из Новосибирска прошли в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Два новосибирских рэпера в дуэте «Siberian Beaches» благодаря исполнению своей песни «Siberian Badman» получили пропуск в шоу «ПЕСНИ» на канале ТНТ. У них было почти 300 конкурентов в лице других участников шоу.

Двоим рэперам из Новосибирска удалось получить пропуск в телешоу на ТНТ «ПЕСНИ». Их дуэт под названием «Siberian Beaches» исполнил композицию «Siberian Badman». Судьи проекта из более, чем 300 участников выбрали именно этих двух исполнителей.

Участники будущей группы познакомились на втором курсе в высшем учебном заведении Новосибирска. Название группы, которые в переводе может означать «Сибирские пляжи», появилось в 2016 году, когда группа поклонников рэп культуры решили совершить ночную поездку к пляжу. Летом того же года рэперы приняли решение поучаствовать в региональном кастинге шоу «ПЕСНИ». Вместе с еще несколькими десятками музыкантов из Новосибирска они поехали в Москву. После эфиров телешоу, группа хочет выпустить свой первый музыкальный альбом.