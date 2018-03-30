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| | Рэперы из Новосибирска прошли в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Рэперы из Новосибирска прошли в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Сегодня, 22:58
Два новосибирских рэпера в дуэте «Siberian Beaches» благодаря исполнению своей песни «Siberian Badman» получили пропуск в шоу «ПЕСНИ» на канале ТНТ. У них было почти 300 конкурентов в лице других участников шоу.

Рэперы из Новосибирска прошли в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

 

Двоим рэперам из Новосибирска удалось получить пропуск в телешоу на ТНТ «ПЕСНИ». Их дуэт под названием «Siberian Beaches» исполнил композицию «Siberian Badman». Судьи проекта из более, чем 300 участников выбрали именно этих двух исполнителей.

Рэперы из Новосибирска прошли в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

 

Участники будущей группы познакомились на втором курсе в высшем учебном заведении Новосибирска. Название группы, которые в переводе может означать «Сибирские пляжи», появилось в 2016 году, когда группа поклонников рэп культуры решили совершить ночную поездку к пляжу. Летом того же года рэперы приняли решение поучаствовать в региональном кастинге шоу «ПЕСНИ». Вместе с еще несколькими десятками музыкантов из Новосибирска они поехали в Москву. После эфиров телешоу, группа хочет выпустить свой первый музыкальный альбом.
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