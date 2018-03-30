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| | Премьеру нового «Простоквашино» отложили до 3 апреля из-за трагедии в Кемерово

Премьеру нового «Простоквашино» отложили до 3 апреля из-за трагедии в Кемерово

Сегодня, 20:46
«Союзмультфильм» не станет показывать новые серии «Простоквашино» в первую неделю после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, при котором погибли 64 человека. Трансляцию продолжения приключений забавных персонажей в деревне отложили на 3 апреля.

Премьеру нового «Простоквашино» отложили до 3 апреля из-за трагедии в Кемерово

 

Новые серии «Простоквашино» посвятят безвременно ушедшему актеру Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в знаменитом мультфильме. Студия планирует выпустить 30 эпизодов в период с 2018 по 2020 годы. По словам руководителя «Союзмультфильма» Бориса Машковцева, нельзя веселиться и наблюдать за развитием событий в «Простоквашино» в первую неделю после трагедии в Кемерово. Режиссеры и актеры сочувствуют горю родственников погибших.

Машковцев заявил, что премьера состоится в online-режиме. На какой платформе пройдет показ расскажут 2 апреля. Изначально хотели представить публики новое «Простоквашино» 1 апреля, но реальность внесла свои коррективы.
Домбровский Сергей
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