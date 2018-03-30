В апреле выйдет новый сезон сериала «Дневник экстрасенса» с Дарией Воскобоевой

В апреле на канале ТВ-3 стартует премьера нового сезона магического сериала «Дневник экстрасенса». Главную ведьму Дарию Воскобоеву не переплюнет ни один современный экстрасенс.

Дарья Дмитриева

Боевого мага Дарию Воскобоеву ждут новые приключения и сюжеты, для раскрытия. Финалистка 17-го сезона телевизионного шоу «Битвы экстрасенсов» готова помочь новым жертвам мистических историй. Уже отснято восемь серий сезона. Один из сюжетов был снят в Новосибирске.Сама экстрасенс из Санкт-Петербурга скрывает свою личную жизнь. Также женщина не раскрывает свой возраст поклонникам, но выглядит гуру довольно хорошо и молодо. Возможно, сериал, который выйдет в эфиры уже 6 апреля, раскроет многие подробности из жизни медиума. Ларина в свою очередь уже была главной героиней «Дневника экстрасенса».