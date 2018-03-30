В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора

Возглавляющий киностудию «Союзмультфильм» Борис Машковцев высказался на тему того, каким образом получилось, что новую героиню мультсериала, сестру Дяди Федора, зовут Верой Павловной, несмотря на то, что их отец Дмитрий.

Николай Офицеров

После анонса продолжения сериала многие зрители обратили свое внимание на столь грубое несоответствие. Машковцев оправдываться не стал, а лишь отметил, что «это баг», который в «Союзмультфильме», при этом, исправлять не намерены.Глава «Союзмультфильма» опроверг предположения относительно того, что имя девочки является отсылкой к роману Чернышевского под названием «Что делать?» и персонажу произведения Вере Павловне Розальской.», - заявил Машковцев. В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зову Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах в семействе также появляется дочка.