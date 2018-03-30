В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора

После анонса продолжения сериала многие зрители обратили свое внимание на столь грубое несоответствие. Машковцев оправдываться не стал, а лишь отметил, что «это баг», который в «Союзмультфильме», при этом, исправлять не намерены.
Глава «Союзмультфильма» опроверг предположения относительно того, что имя девочки является отсылкой к роману Чернышевского под названием «Что делать?» и персонажу произведения Вере Павловне Розальской.
«Просто это крайне удобное сочетание для имени и отчества. Наличие отчества связывать следует с тем, как именно устроен характер героини, потому просто Верой назвать ее нельзя», - заявил Машковцев. В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зову Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах в семействе также появляется дочка.
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