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| | В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора

В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора

Сегодня, 15:48
Возглавляющий киностудию «Союзмультфильм» Борис Машковцев высказался на тему того, каким образом получилось, что новую героиню мультсериала, сестру Дяди Федора, зовут Верой Павловной, несмотря на то, что их отец Дмитрий.

В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора

 

После анонса продолжения сериала многие зрители обратили свое внимание на столь грубое несоответствие. Машковцев оправдываться не стал, а лишь отметил, что «это баг», который в «Союзмультфильме», при этом, исправлять не намерены.

Глава «Союзмультфильма» опроверг предположения относительно того, что имя девочки является отсылкой к роману Чернышевского под названием «Что делать?» и персонажу произведения Вере Павловне Розальской.

«Просто это крайне удобное сочетание для имени и отчества. Наличие отчества связывать следует с тем, как именно устроен характер героини, потому просто Верой назвать ее нельзя», - заявил Машковцев. В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зову Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах в семействе также появляется дочка.
Николай Офицеров
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