На свидании с роботом Уилл Смит был унижен

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит недавно был на свидании с роботом по имени Софией. Знаменитость всеми силами пытался понравиться своей партнерше, однако потерпел в этом неудачу. Инцидент был заснят на видео и опубликован в интернете.

На последних минутах видео Уилл Смит говорит, что человекоподобный робот Софии создала компания Hanson Robotics. Разработка велась на протяжении двух лет. Обучение данного робота ведется с помощью искусственного интеллекта. То, что андроид не стала целовать Уилла Смита, сам актер назвал недоработкой создателей.

Анна Котова

Свидание актера и робота прошло на Каймановых островах, на террасе с видом на море. Знаменитость пытался шутить, но робот не оценила его усердия и заявила, что это «иррациональное поведение человека». Затем Смит решил перевести тему на музыкальное направление, но София сказала, что не является поклонником его творчества. После этого, пара перешла к обсуждению картины «Я, робот», в которой показано противостояние человека и роботов. Актер признался Софии, что ему нравятся роботы и попытался поцеловать робота, но и тут его ждала неудача. София заявила, что они с Уиллом могут остаться друзьями, чтобы лучше узнать друг друга.