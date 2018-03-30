Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов В Ростове жалуются на хамов-водителей Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке «Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога Обнаженный Александр Шпак показал на видео, как его "сломали"
| | На свидании с роботом Уилл Смит был унижен

На свидании с роботом Уилл Смит был унижен

Сегодня, 15:47
Знаменитый голливудский актер Уилл Смит недавно был на свидании с роботом по имени Софией. Знаменитость всеми силами пытался понравиться своей партнерше, однако потерпел в этом неудачу. Инцидент был заснят на видео и опубликован в интернете.

На свидании с роботом Уилл Смит был унижен

 

Свидание актера и робота прошло на Каймановых островах, на террасе с видом на море. Знаменитость пытался шутить, но робот не оценила его усердия и заявила, что это «иррациональное поведение человека». Затем Смит решил перевести тему на музыкальное направление, но София сказала, что не является поклонником его творчества. После этого, пара перешла к обсуждению картины «Я, робот», в которой показано противостояние человека и роботов. Актер признался Софии, что ему нравятся роботы и попытался поцеловать робота, но и тут его ждала неудача. София заявила, что они с Уиллом могут остаться друзьями, чтобы лучше узнать друг друга.

 
На последних минутах видео Уилл Смит говорит, что человекоподобный робот Софии создала компания Hanson Robotics. Разработка велась на протяжении двух лет. Обучение данного робота ведется с помощью искусственного интеллекта. То, что андроид не стала целовать Уилла Смита, сам актер назвал недоработкой создателей.

Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Уилл Смит намерен бойкотировать в 2017 году «Оскар»
Уилл Смит намерен бойкотировать в 2017 году «Оскар»

Уилл Смит намерен проигнорировать в 2017 году «Оскар». Причиной тому послужил скандал вокруг кинопремии в вопросе расисткой дискриминации.

Уилл Смит присоединился к бойкоту «Оскара»
Уилл Смит присоединился к бойкоту «Оскара»

Актер-афроамериканец Уилл Смит присоединился к бойкоту премии «Оскар». Артист заявил, что полностью разделяет мнение о том, что нынешний состав жюри проявил

Уилл Смит трогательно поздравил свою жену Джаду с днем рождения
Уилл Смит трогательно поздравил свою жену Джаду с днем рождения

Известный голливудский актер Уилл Смит поздравил с днем рождения собственную жену Джаду Пинкетт. По этому случаю он опубликовал на своей странице в Facebook

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости