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| | Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон снимутся в новой комедии Netflix

Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон снимутся в новой комедии Netflix

Сегодня, 14:26
Звездная парочка Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снова сыграют в совместном сюжете киноленты, которую решили поставить продюсеры новой комедии корпорации Netflix «Тайна убийства». Информацию об этом обнародовали инсайдерские источники.

Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон снимутся в новой комедии Netflix

 

Сценарный сюжет незамысловатый. Нью-йоркский полицейский (Сэндлер) вместе со своей женой (Энистон) отправляются на отдых в Европу и знакомятся на борту авиалайнера с одним миллиардером. Старый богач неожиданно умирает и подозреваемыми становятся два человека – семейная пара в исполнении Сэндлера и Энистон. Перипетия событий держит зрителя в напряжении, а тривиальность сюжета опускает в банальную повседневность всех критиков. Такое может произойти со всеми, напоминают авторы сценария.
Сергей Денисов
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