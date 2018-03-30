Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон снимутся в новой комедии Netflix

Звездная парочка Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снова сыграют в совместном сюжете киноленты, которую решили поставить продюсеры новой комедии корпорации Netflix «Тайна убийства». Информацию об этом обнародовали инсайдерские источники.

Сергей Денисов

Сценарный сюжет незамысловатый. Нью-йоркский полицейский (Сэндлер) вместе со своей женой (Энистон) отправляются на отдых в Европу и знакомятся на борту авиалайнера с одним миллиардером. Старый богач неожиданно умирает и подозреваемыми становятся два человека – семейная пара в исполнении Сэндлера и Энистон. Перипетия событий держит зрителя в напряжении, а тривиальность сюжета опускает в банальную повседневность всех критиков. Такое может произойти со всеми, напоминают авторы сценария.