Marvel готовит новый комикс про «Фантастическую четверку»

Разработка текста была поручена Дэну Слотту, а иллюстрирование комикса – Саре Пичелли. Релиз запланирован на август 2018 года. После этого планируется, что комиксы станут выходить каждый месяц.
Нередко Фантастическую четверку в составе Человека-факела, Женщины-невидимки, Существа и Мистера Фантастика называют первой семье Marvel, ведь именно этих супергероев создал легендарные художники Marvel Джек Кирби и Стэн Ли.
Стоит добавить, что «Фантастической четверке» в мире большого кинематографа повезло не так сильно. Реанимированная франшиза была разгромлена критиками и провалилась в прокате, потому все, что остается поклонникам – это лишь читать новые комиксы про похождения супергероев.
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