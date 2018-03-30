Marvel готовит новый комикс про «Фантастическую четверку»

Представители компании Marvel заявили о том, что в скором времени выпустят новую серию комиксов, посвященных «Фантастической четверке». Сообщение об этом было опубликовано сотрудниками американских СМИ, которые ссылаются на источник в компании.

Николай Офицеров

Разработка текста была поручена Дэну Слотту, а иллюстрирование комикса – Саре Пичелли. Релиз запланирован на август 2018 года. После этого планируется, что комиксы станут выходить каждый месяц.Нередко Фантастическую четверку в составе Человека-факела, Женщины-невидимки, Существа и Мистера Фантастика называют первой семье Marvel, ведь именно этих супергероев создал легендарные художники Marvel Джек Кирби и Стэн Ли.Стоит добавить, что «Фантастической четверке» в мире большого кинематографа повезло не так сильно. Реанимированная франшиза была разгромлена критиками и провалилась в прокате, потому все, что остается поклонникам – это лишь читать новые комиксы про похождения супергероев.