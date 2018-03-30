Станислав Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби по жертвам в Кемерово

Многие знаменитости России после случившегося в торговом центре «Зимняя вишня» стали выражать свои соболезнования родным и близким погибших. Среди поклонников пошла тенденция обвинять их в фальши, причем, не всегда это имеет за собой какие-либо реальные основания. К таковым решил присоединится актер Станислав Садальский, посчитавший слова скорби от звезд неискренними.

Николай Офицеров

Артиста возмутило, что большинство знаменитостей и обычных пользователей в социальных сетях публикуют в свои микроблоги различные траурные снимки и пытаются поддержать жителей Кемерово на словах. Садальский уверен, что и фотографии, и слова поддержки от звезд не были по-настоящему искренними. Актер решил обрушиться с критикой в сторону знаменитостей.«Э», - заявил Садальский.Поклонники довольно неоднозначно отреагировали на пост актера. Одни заявили, что он прав и считают «показушную» скорбь излишней, а другие обвинили Садальского в черствости и посоветовали искать меньше «подводных камней», ведь каждый выражает свою скорбь, как может.