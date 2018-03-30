Станислав Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби по жертвам в Кемерово

Артиста возмутило, что большинство знаменитостей и обычных пользователей в социальных сетях публикуют в свои микроблоги различные траурные снимки и пытаются поддержать жителей Кемерово на словах. Садальский уверен, что и фотографии, и слова поддержки от звезд не были по-настоящему искренними. Актер решил обрушиться с критикой в сторону знаменитостей.
«Этот вал информации, цифр, советов никчемен, а скорбь театральна. Ничем уже не остановить черный счетчик, а мертвых будет гораздо больше. В первую очередь, это родители, которые остались живы, кто воскресит их? Они сгорели вместе с детьми. Вечный вопрос, почему в опасности один остается человеком, а другой превращается в тварь», - заявил Садальский.
Поклонники довольно неоднозначно отреагировали на пост актера. Одни заявили, что он прав и считают «показушную» скорбь излишней, а другие обвинили Садальского в черствости и посоветовали искать меньше «подводных камней», ведь каждый выражает свою скорбь, как может.
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