Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне» Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги
| | Станислав Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби по жертвам в Кемерово

Станислав Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби по жертвам в Кемерово

Сегодня, 11:24
Многие знаменитости России после случившегося в торговом центре «Зимняя вишня» стали выражать свои соболезнования родным и близким погибших. Среди поклонников пошла тенденция обвинять их в фальши, причем, не всегда это имеет за собой какие-либо реальные основания. К таковым решил присоединится актер Станислав Садальский, посчитавший слова скорби от звезд неискренними.

Станислав Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби по жертвам в Кемерово

 

Артиста возмутило, что большинство знаменитостей и обычных пользователей в социальных сетях публикуют в свои микроблоги различные траурные снимки и пытаются поддержать жителей Кемерово на словах. Садальский уверен, что и фотографии, и слова поддержки от звезд не были по-настоящему искренними. Актер решил обрушиться с критикой в сторону знаменитостей.

«Этот вал информации, цифр, советов никчемен, а скорбь театральна. Ничем уже не остановить черный счетчик, а мертвых будет гораздо больше. В первую очередь, это родители, которые остались живы, кто воскресит их? Они сгорели вместе с детьми. Вечный вопрос, почему в опасности один остается человеком, а другой превращается в тварь», - заявил Садальский.

Поклонники довольно неоднозначно отреагировали на пост актера. Одни заявили, что он прав и считают «показушную» скорбь излишней, а другие обвинили Садальского в черствости и посоветовали искать меньше «подводных камней», ведь каждый выражает свою скорбь, как может.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Актер Станислав Садальский попал в реанимацию
Актер Станислав Садальский попал в реанимацию

Сегодня на своей страничке в одной из популярных социальных сетей российский актер Станислав Садальский опубликовал снимок себя на больничной койке. Как

Станислав Садальский разоблачил Бари Алибасова
Станислав Садальский разоблачил Бари Алибасова

Станислав Садальский продолжает делиться сенсационной информацией о жизни звезд на страницах своего личного блога. В этот раз актер остановился на теме

Садальский поддержал в соцсети Николая Дроздова
Садальский поддержал в соцсети Николая Дроздова

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал на своей странице в соцсети неприятный случай, который случился с ведущим Николаем Дроздовым. Артист

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости