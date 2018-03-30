Гитарист The Rolling Stones смог победить рак легких

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Мнения
У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.
От Редактора
Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…
Заболевший раком гитарист легендарной британской группы The Rolling Stones Ронни Вуд ежедневно занимается сексом. Об этом музыкант рассказал в интервью газете
Гитаристу британского рок-коллектива Rolling Stones сделали операцию на легком. Медики сообщают, что пациент пребывает в стабильном состоянии.
В канун своего 69-летия гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд в очередной раз стал отцом. В минувший понедельник, 30 мая, жена артиста 38-летняя Салли