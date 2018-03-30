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| | Гитарист The Rolling Stones смог победить рак легких

Гитарист The Rolling Stones смог победить рак легких

Сегодня, 09:53
Ронни Вуд, гитарист мирового рок-коллектива The Rolling Stones, смог вылечиться от смертельного заболевания. Музыканту удалось избавиться навсегда от рака легких.

Гитарист The Rolling Stones смог победить рак легких

 

О своей победе гитарист рассказал изданию Metro. Онкология была выявлена у Ронни весной прошлого года. От стандартной химиотерапии музыкант отказался. Участнику культовой рок-группы пришлось пережить сложную операцию. Хирурги удалили ему часть легкого, поврежденного онкологической болезнью. Во время интервью Ронни сообщил, что после операции на протяжении трех месяцев он постоянно проходил обследования. К счастью, следов опасного недуга не осталось. Отказ от химиотерапии не помешал музыканту навсегда избавиться от рака.
 
Также артист признался, что бросил курить. Его вредную привычку легкие терпели 50 лет. В заключение интервью Ронни пожелал больным раком быть сильными и верить в лучшее.

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