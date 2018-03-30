Свыше 20 музеев РФ станут участниками выставки в ВДНХ

Более двух десятков музеев Москвы и субъектов РФ представят свои лучшие экспонаты на выставке в ВДНХ. В частности, будут представлены экспонаты из фондов Государственного музея В. В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Выставка стартует уже в следующем месяце в рамках программы межмузейного обмена «Резидент». Об этом сообщило ТАСС.
Проведение обеих выставок состоится в период с 27 апреля по 9 сентября. В будущих сезонах участниками показов станут музеи из стран бывшего СССР.
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