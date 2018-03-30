Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов
| | Свыше 20 музеев РФ станут участниками выставки в ВДНХ

Свыше 20 музеев РФ станут участниками выставки в ВДНХ

Сегодня, 09:15

Более двух десятков музеев Москвы и субъектов РФ представят свои лучшие экспонаты на выставке в ВДНХ. В частности, будут представлены экспонаты из фондов Государственного музея В. В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Выставка стартует уже в следующем месяце в рамках программы межмузейного обмена «Резидент». Об этом сообщило ТАСС.

 

Свыше 20 музеев РФ станут участниками выставки в ВДНХ

Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, программа «Резидент» условно подразделяется на два главных направления: «Москва» и «Россия». В связи с этим, музеем Маяковского будет представлено более ста экспонатов на выставке «Сотый апрель», а Екатеринбургским музеем — коллекция, посвященная советскому индустриальному строительству. Обе экспозиции примет в своих стенах павильон ВДНХ под названием«Рабочий и колхозница».

 

 

Проведение обеих выставок состоится в период с 27 апреля по 9 сентября. В будущих сезонах участниками показов станут музеи из стран бывшего СССР.

 


Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
На ВДНХ откроется первый в столице Музей винтажной музыки
На ВДНХ откроется первый в столице Музей винтажной музыки

На Московском ВДНХ в восемьдесят четвёртом павильоне откроется первый в столице Музей винтажной музыки. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

5 ноября в Москве на ВДНХ открылась выставка «100 лет моды в России»
5 ноября в Москве на ВДНХ открылась выставка «100 лет моды в России»

Уже 5 ноября в Москве открывается выставка «100 лет моды в России». Известно, что она пройдет на ВДНХ. Все экспонаты выставки принадлежат коллекции Александр

В Москве на ВДНХ откроется выставка роботов «Робостанция»
В Москве на ВДНХ откроется выставка роботов «Робостанция»

На московском ВДНХ откроется очередная выставка роботов под названием «Робостанция». Экспозиция будет размещена в павильоне №2, и откроет свои двери для

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости