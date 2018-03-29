«Ксене - Принцессе воинов» Люси Лоулесс исполнилось 50 лет

В середине 90-х годов прошлого века на экраны вышел сериал «Ксена – принцесса воинов», известный также как «Зена – королева воинов». Под каким названием не демонстрировали этот приключенческий телефильм каналы, его узнавали благодаря талантливой игре Люси Лоулесс.

Сегодня знаменитость отмечать полувековой юбилей. Шесть лет своей жизни она отдала работе над сериалом о приключениях мифической воительницы. Как и ее знаменитая героиня, Люси росла хулиганкой, что и не удивительно – ведь она была единственной девочкой из пяти детей. Однако с юных лет будущая актриса проявляла интерес к творчеству, в новозеландской школе при монастыре, где девочка получала образование, ни один спектакль не обходился без участия Люси.

С высшим образованием у девушки не сложилось. В университет она поступило легко, но уже через год бросила учебу и отправилась странствовать в компании своего жениха. Уже в 21 год знаменитость слыла красавицей – она стала обладательницей титула «Миссис Новая Зеландия». Вскоре после этого девушка засветилась в рекламе, а после ее стали звать в кино.

Первой ее киноработой стала роль Ксены в сериале «Удивительные приключения Геракла». По сценарию внезапно одумавшаяся жестокая воительница должна была погибнуть, но фанаты не захотели расставаться с харизматичной «принцессой воинов». Так история Ксены получила в виде спин-оффа «Удивительных странствий». Еще одной знаменитой ролью Люси стала Лукреция из сериала «Спартак. Боги арены». Превосходной в исполнении Лоулесс получилась графиня Ингрид Палатин из сериала «Салем».

Дарья Светозарова

Снималась Люси не только в сериалах. Она также была задействована в картинах «Человек-паук» и «Евротур». Сейчас актриса ведет передачу Travel Magazine канала Air New Zealand Holiday. Несмотря на ее теплые воспоминания о работе над «Ксеной – принцессой воинов», она считает ее пройденным этапом.