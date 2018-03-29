«Ксене - Принцессе воинов» Люси Лоулесс исполнилось 50 лет

Сегодня знаменитость отмечать полувековой юбилей. Шесть лет своей жизни она отдала работе над сериалом о приключениях мифической воительницы. Как и ее знаменитая героиня, Люси росла хулиганкой, что и не удивительно – ведь она была единственной девочкой из пяти детей. Однако с юных лет будущая актриса проявляла интерес к творчеству, в новозеландской школе при монастыре, где девочка получала образование, ни один спектакль не обходился без участия Люси.
С высшим образованием у девушки не сложилось. В университет она поступило легко, но уже через год бросила учебу и отправилась странствовать в компании своего жениха. Уже в 21 год знаменитость слыла красавицей – она стала обладательницей титула «Миссис Новая Зеландия». Вскоре после этого девушка засветилась в рекламе, а после ее стали звать в кино.
Первой ее киноработой стала роль Ксены в сериале «Удивительные приключения Геракла». По сценарию внезапно одумавшаяся жестокая воительница должна была погибнуть, но фанаты не захотели расставаться с харизматичной «принцессой воинов». Так история Ксены получила в виде спин-оффа «Удивительных странствий». Еще одной знаменитой ролью Люси стала Лукреция из сериала «Спартак. Боги арены». Превосходной в исполнении Лоулесс получилась графиня Ингрид Палатин из сериала «Салем».
Снималась Люси не только в сериалах. Она также была задействована в картинах «Человек-паук» и «Евротур». Сейчас актриса ведет передачу Travel Magazine канала Air New Zealand Holiday. Несмотря на ее теплые воспоминания о работе над «Ксеной – принцессой воинов», она считает ее пройденным этапом.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях