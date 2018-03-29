Власти Москвы передадут двух львят в Липецкий зоопарк

Власти Москвы намерены передать в Липецкий зоопарк львят Кальянчика и Киру, найденных в 2017 году. Дикие кошки поедут в зоопарк 30 марта, об этом стало известно поданным пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Татьяна Преображенская

Как сообщили в агентстве, львица Кира была найдена в Бирюлево в промышленной зоне, а львенок Кальянчик находился в одной из московских кальянных на незаконных условиях содержания.Львята ровесники, они также отлично дружат, так как находились в одном вольере. Экзотических зверей содержали в реабилитационном центре под названием «Простар +». Центр принадлежит департаменту и предназначен для содержания диких зверей.Глава агентства Антон Кульбачевский рассказал, что Москва уже давно сотрудничает с Липецким зоопарком на постоянной основе. Он подчеркнул, что в зоопарке есть все необходимые условия для того, чтобы содержать животных. Кульбачевский сказал, что недавно передавали в Липецк двух медведей Мишу и Машу.Руководитель ведомства сообщил, что случаи с обнаружением диких кошек в последнее время участились. Он считает, что в Москве необходимо принять закон о защите диких животных.