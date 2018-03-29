Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы Трейдеры предупредили о риске подорожания бензина до 5 рублей на литр
| | Власти Москвы передадут двух львят в Липецкий зоопарк

Власти Москвы передадут двух львят в Липецкий зоопарк

Сегодня, 18:27
Власти Москвы намерены передать в Липецкий зоопарк львят Кальянчика и Киру, найденных в 2017 году. Дикие кошки поедут в зоопарк 30 марта, об этом стало известно поданным пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Власти Москвы передадут двух львят в Липецкий зоопарк

 

Как сообщили в агентстве, львица Кира была найдена в Бирюлево в промышленной зоне, а львенок Кальянчик находился в одной из московских кальянных на незаконных условиях содержания.

Львята ровесники, они также отлично дружат, так как находились в одном вольере. Экзотических зверей содержали в реабилитационном центре под названием «Простар +». Центр принадлежит департаменту и предназначен для содержания диких зверей.

Глава агентства Антон Кульбачевский рассказал, что Москва уже давно сотрудничает с Липецким зоопарком на постоянной основе. Он подчеркнул, что в зоопарке есть все необходимые условия для того, чтобы содержать животных. Кульбачевский сказал, что недавно передавали в Липецк двух медведей Мишу и Машу.

Руководитель ведомства сообщил, что случаи с обнаружением диких кошек в последнее время участились. Он считает, что в Москве необходимо принять закон о защите диких животных.
Татьяна Преображенская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
На московских небоскребах поселят соколиные семьи
На московских небоскребах поселят соколиные семьи

Власти Москвы планируют расселить семьи соколов-сапсанов на высотных зданиях столицы. Птицы приживутся не только на «сталинских» высотках МГУ и МИДа, но и еще

На юге Москвы нашли двух маленьких львят
На юге Москвы нашли двух маленьких львят

В южной части Москвы обнаружили двух маленьких львят. Нашли хищников сотрудники местного департамента охраны окружающей среды.

Зверей из бывшей резиденции Януковича передадут в госсобственность
Зверей из бывшей резиденции Януковича передадут в госсобственность

Тысячи людей посетили резиденцию президента Украины Виктора Януковича «Межигорье», которую экс-глава государства покинул после известных событий. На территории

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости