Названы основные события Дягилевского фестиваля-2018

Дягилевский фестиваль 2018 года состоится в Перми с 14 по 24 июня. Основным событием называют премьеру оратории «Жанна на костре». Данный спектакль представят в первые дни фестиваля.

Домбровский Сергей

Режиссером постановки «Жанна на костре» является Ромео Кастеллучи. В первый день мероприятия и 16 июня дирижировать актерам станет Теодор Курентзис, а 15 июня Петр Белякин. 19 и 20 июня зрители понаблюдают за выступлением передового балета «Не спать» хореографа Алена Пастеля. Присутствующие увидят спектакль режиссера Роберта Лепажа «Иглы и опиум». Первый раз в истории Дягилевского фестиваля слушателей порадует своим голосом джазовый музыкант Евгений Стригалев, проживающий в Лондоне, но имеющий российские корни.Теодор Курентзис рассказал, как он посетил помещения завода, осмотрел поддоны, трубы. Дирижер назвал это место удивительным. В нынешнем году на Дягилевском фестивале можно спать всю ночь под музыку. Организаторы мероприятия подготовили лежанки, одеяла и подушки. Теодор Курентзис рекомендует людям приходить со своими пижамами. Дирижер рассказывает о том, как благотворно на здоровье действует сон под музыку.