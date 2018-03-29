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| | В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»

В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»

Сегодня, 17:05
Телевизионный сериал под названием «Рассказ служанки» обзавёлся официальным трейлером ко второму сезону, который появился на видеохостинге YouTube. Данная многосерийная антиутопия попала в список лучших телевизионных сериалов по итогам прошлого года.

В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»

 

Первый сезон «Рассказа служанки» отметился сразу восемью номинациями на престижную премию «Эмми», а также был отмечен шестью ТВ «Оскарами» в номинациях: лучшая актриса второго плана в драматическом сериале, лучший драматический сценарий, а также лучшая ведущая актриса драматического сериала и лучшая драма. Первый сезон данной антиутопии появился на телеэкранах ещё в апреле минувшего года, а по прошествии всего первого сезона у «Рассказа служанки» появилась преданная армия поклонников.

 
В трейлере заметно, что события сериала приобретут ещё более мрачный характер, а всего во втором сезоне планируется съёмка 13 серий, первые две из которых будут показаны уже в конце апреля нынешнего года.

Александр Вест
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