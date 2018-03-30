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| | «Московское кино» покажет фильмы о футболе в преддверии ЧМ-2018

«Московское кино» покажет фильмы о футболе в преддверии ЧМ-2018

Сегодня, 07:40
Специально к мундиалю киносеть «Московское кино» разработает программу из кинолент о данном популярном виде спорта. Об этом проинформировала гендиректор сети Светлана Максимченко.

«Московское кино» покажет фильмы о футболе в преддверии ЧМ-2018

 

Руководство «Московского кино» рассказало о планах сети к ЧМ-2018. В преддверии этого события в киносети появится спецпрограмма из фильмов, посвященных футболу. Генруководитель сети заведений Светлана Максимченко уточнила, что пока список только разрабатывается, но пообещала, что программа будет большой. Глава киносети не сообщила, когда именно в кинотеатрах стартует спецпрограмма.

Напомним, что в текущем году ЧМ пройдет в РФ. Мундиаль назначен на период с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить в 11 городах России.
Виктория Озерова
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