«Московское кино» покажет фильмы о футболе в преддверии ЧМ-2018

Специально к мундиалю киносеть «Московское кино» разработает программу из кинолент о данном популярном виде спорта. Об этом проинформировала гендиректор сети Светлана Максимченко.

Виктория Озерова

Руководство «Московского кино» рассказало о планах сети к ЧМ-2018. В преддверии этого события в киносети появится спецпрограмма из фильмов, посвященных футболу. Генруководитель сети заведений Светлана Максимченко уточнила, что пока список только разрабатывается, но пообещала, что программа будет большой. Глава киносети не сообщила, когда именно в кинотеатрах стартует спецпрограмма.Напомним, что в текущем году ЧМ пройдет в РФ. Мундиаль назначен на период с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить в 11 городах России.