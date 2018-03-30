Хью Джекман может появиться в фильме Bad Education

Хью Джекман ведет переговоры по поводу роли в фильме Bad Education. Режиссером новой кинокартины станет Кори Финли, а продюсировать ленту будет Фред Бергер, известный по оскароносному фильму «Ла-Ла Ленд».

Виктория Озерова

Кинокомпания Automatik готовится к работе над новым фильмом под названием Bad Education. Пока только ведутся переговоры с актерами, СМИ выяснили, что к главной роли присматривается Хью Джекман, возможно, он возглавит актерскую команду картины. Пока о новой киноленте ничего неизвестно. Источники отмечают, что это будет черная комедия, основанная на школьном опыте сценариста картины Майка Маковски. Продюсировать фильм будут Фред Бергер, Джулия Лебедев, Эдди Вайзман и другие. Режиссером станет Кори Финли.Напомним, что недавно Хью Джекман закончил работу в фильме The Front Runner. Последняя вышедшая картина с его участием – мюзикл «Величайший шоумен».