Вышел трейлер драмы «Кодахром» с Эдом Харрисом от Netflix

Ресурс Netflix собирается опубликовать новый полнометражный драматический фильм «Кодахром» (Kodachrom), и уже обнародовал трейлер к нему. Одну из главных ролей исполнит знаменитый актёр Эд Харрис.

Фильм появится на Netflix уже 20 апреля. Над его сценарием работал автор сериала «Винил» Джонатан Троппер, а также сценарист Артур Сульцбергер.

На ресурсе Netflix недавно появился трейлер, предшествующий выходу полнометражного фильма «Кодахром», который должен появиться на сайте в ближайшее время. Драматический фильм представляется в форме дорожной истории, одну из главных ролей в которой исполнит популярный актер Эд Харрис. В фильме главным героем станет глава звукозаписывающей компании, который направляется в Канзас для исполнения предсмертного желания отца. Роль отца и возьмет на себя Харрис.Просьба отца довольно непростая – он просит проявить фото с пленки «Кодахром». В мире только одна лаборатория Kodak способна сделать это.